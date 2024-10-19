عاجل/ مسيرة تستهدف منزل نتنياهو وسماع دوي انفجارات..

أعلنت وسائل إعلام عبريّة اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 أن انفجارات دوت في قيساريا وحيفا والكرمل بعد اختراق 3 مسيرات أطلقت من لبنان مناطق غليلوت وقيساريا والجليل الغربي وخليج حيفا.

وأصيب مبنى في قيساريا دون وقوع إصابات، وتوجهت قوات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة المستهدفة.

وذكر بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن “صفارات الإنذار دوت في قواعد عسكرية في غليلوت شمال تل أبيب عقب تسلل مسيرة من لبنان”.

وأضاف “رصدنا عبور 3 مسيرات من لبنان تم اعتراض اثنتين منها واصطدمت الثالثة بمبنى في قيساريا”.

وذكرت مصادر أن ثمة أنباء عن استهداف مسيرة ملغمة لمنزل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في قيساريا التي تقع على شاطئ البحر.

من جانبها، أفاد صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن مكتب رئاسة الحكومة رفض الإفصاح عن مكان رئيس الوزراء وقت انفجار المسيرة.

وأضافت أن “المبنى المستهدف في قيساريا هو مقر الإقامة الشخصي لنتنياهو”.