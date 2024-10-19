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عاجل/ بعد وصفها للسنوار وقادة المقاومة بالارهابيين: العراق يُعلن إلغاء رخصة عمل قناة “mbc”..

2024/10/19 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

قرّر العراق، اليوم السبت، إيقاف عمل مكتب قناة “mbc” السعودية في البلاد وإلغاء رخصة العمل الممنوحة لها من قبل هيئة الإعلام والاتصالات لمخالفتها لوائح البث الاعلامي.

وذكر بيان لمجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات العراقية أن هذا القرار يأتي ”إنطلاقا من الواجب الموكل اليه بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الاعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة”.

وأوضح البيان: ”وبالنظر لانتهاك قناة إم بي سي الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب فإننا نؤكد على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافها عن العمل في العراق وإلغاء رخصة العمل الممنوحة لها” .

وكان متظاهرون عراقيون قد اقتحمو فجر اليوم السبت مبنى مقر قناة إم بي سي ببغداد وقاموا بحرق المبنى وتدمير محتوياته بعد بث مواد إخبارية تسئ إلى قادة المقاومة الإسلامية في العراق ولبنان وفلسطين وإيران.

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