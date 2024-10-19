بن عروس: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالأوساط التربوية..

تمكنت دورية مشتركة بين وحدات إدارة الإستعلامات و الأبحاث والإدارة العامة لوحدات التدخل من تفكيك شبكة متخصصة في ترويج المخدرات بجهة نعسان ببن عروس تنشط أمام المؤسسات التربوية وفق ما ذكرته اليوم السبت الادارة العامة للحرس الوطني .

وأوضحت في بلاغ لها أنه إثر عملية رصد ومتابعة دقيقة تم القبض على أحد عناصر الوفاق الإجرامي المذكور وحجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي.

كما لفتت إلى أن هذه العملية تأتي في سياق استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحد من ظاهرة ترويج المخدرات التي تستهدف الفئات الشابة، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة.

وفي هذا الصدد دعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي نشاط مشبوه، وذلك في إطار دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.