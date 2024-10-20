عاجل/ من بينهم قائد لواء: مقتل 4 ضباط صهاينة في كمين لكتائب القسام..

بينما يواصل الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال غزة، منذ 6 أكتوبر الجاري، أفادت مصادر “العربية/الحدث” أن قادة من الجيش الإسرائيلي تعرضوا لكمين ألغام شمال القطاع.

وأضافت أن مسلحين من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، قنصوا أحد الضباط الكبار برقبته أثناء زيارته المنطقة.

وأوضحت أن الكمين أسفر عن مقتل 4 ضباط إسرائيليين بينهم عقيد وهو قائد لواء المدرعات 401.

كما تابعت أن قادة من الجيش الإسرائيلي كانوا في زيارة شمال قطاع غزة، حيث تعرضوا لكمين من الألغام الأرضية، وبعد محاولتهم الهرب قام قناص من القسام بإطلاق رصاصة على رقبة أحد الضباط الكبار، التي تسميهم الأوساط الإسرائيلية بـ “قائد متين”.

ولفتت المصادر إلى أن حالة الضابط حرجة جداً، حيث إنه يصارع الموت.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل قائد اللواء 401 في معارك غزة.