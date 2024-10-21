هل سيتم الترفيع في أسعار القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي..

أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية حسام الدين التويتي، أن وضعية التزود بمادة القهوة ستُسجل استقرارا الفترة القادمة حيث سيتم ضخ كميات في الأسواق تُقدر بـ450 طن هذا الأسبوع، مقابل وصول كميات كبيرة تفوق 4200 طن الأسابيع المقبلة بما يُغطي الحاجيات بكل أريحية.

وقال التويتي في تصريح للإذاعة الوطنية أن القهوة ستتوفر لمختلف أصناف الاستهلاك وسيسترجع التزود نسقه العادي والطبيعي، مشددا على أن التزود سيعرف تحسنا كبيرا هذا الأسبوع.

وفي ما يتعلق بأسعار بيع القهوة، أوضح المتحدث أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أي ترفيع أو تعديل بالنسبة للاستهلاك العائلي وذلك في إطار مراعاة المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي، أما بخصوص القهوة الموجهة للمهنيين فقد أُدخِلت على الأسعار تعديلات، وفق تعبيره.

وذكر حسام الدين التويتي أن الوزارة في اتصالات مباشرة مع المهنيين من أجل منع أي انفلات في أسعار البيع، مشيرا إلى أن جلسات ماروطنية هذا الأسبوع ستجمع السلطات بالمهنيين وطنيا وجهويا، وذلك لتنظيم عمليات التزود والقطع مع محاولات البيع بأسعار مُشطة.