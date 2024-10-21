تحسّبا للأمطار الغزيرة: إجتماع لجنة مجابهة الكوارث بهذه الولاية

تبعا لبلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي حول توقعات بنزول كميات هامة من الأمطار بالجهة و في اطار التوقي من التقلبات المناخية المقبلة، انعقدت اليوم الاثنين بمركز ولاية سوسة جلسة عمل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تحت إشراف والي الجهة، سفيان التنفوري.

و أكد الوالي في كلمته أن مدى استعداد كل الأطراف المتداخلة ووضوح الخطط الفنية للوقاية من الأخطار الممكن حدوثها، هي السبيل الوحيد لتجاوز كل الحوادث الممكن توقعها على غرار حصر النقاط الزرقاء و جهر الاودية و البالوعات لتفادي الفيضانات.

كما أكد على أهمية التنسيق و التواصل بين كافة اعضاء اللجنة، و أوصى بضرورة سرعة التدخل و استيباق الخطر قبل حدوثه، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية سوسة.

من جهتهم، أفاد مديرو الاقاليم الأمنية جاهزية كل الوحدات عند الطلب ونفس الشيء بالنسبة لمصالح الحماية المدنية و التجهيز و البلديات في ما يخص تسخير كل الامكانيات البشرية و اللوجيستية على ذمة غرفة القيادة.

وثمّن الوالي كل تدخلات الحاضرين من ناحية الجهود المبذولة، و اكد في نفس الوقت على مزيد الاحتياط و اليقظة و الاستعداد خاصة في صورة تهاطل كميات كبيرة من الغيث النافع بالجهة، كما أوصى بسرعة التدخل و تسخير كل الامكانيات المتاحة في اطار عمل تشاركي بين الجميع.