عاجل/الآن: أمطار غزيرة بهذه الولاية بلغت 35 مم..

ناجي جلول: “مازلت صغير وفي صحة جيدة ومازلت باش نترشح للانتخابات”

عاجل/ تفكيك شبكة إجرامية يشتبه بتورطها في وفاة عدد من الرضع..وهذه التفاصيل..

عاجل/ قضية “البرندق”: هذا ما تقـرّر في حق المتهمين

عاجل/ احذروا.. انقطاع حركة المرور بهذه الطريق الوطنية

2024/10/21 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

شهدت الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قابس وقفصة انقطاعا على مستوى منطقة « الميدة وذلك نتيجة لسيلان واد المالح وارتفاع منسوب مياه الوادي، مما استوجب اعتماد طريق البديلة لمستعملي الطريق وهي الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه الصخيرة ثم المزونة ثم قفصة وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية بقابس، العميد فتحي التواتي.
وأضاف في تصريح لإذاعة تطاوين، أن أعوان النجدة تدخلوا في منطقة شانشو من معتمدية الحامة لإعادة حركة المرور نتيجة لارتفاع منسوب المياه وتعطل حركة السير كما تدخلوا أيضا لشفط مياه الامطار بأحد المنازل بمعتمدية وذرف.
كما أوصى العميد فتحي التواتي بضرورة توخي الحذر واتباع التوصيات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم اللجنة بولاية قابس خاصة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn