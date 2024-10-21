عاجل/ احذروا.. انقطاع حركة المرور بهذه الطريق الوطنية

شهدت الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قابس وقفصة انقطاعا على مستوى منطقة « الميدة وذلك نتيجة لسيلان واد المالح وارتفاع منسوب مياه الوادي، مما استوجب اعتماد طريق البديلة لمستعملي الطريق وهي الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه الصخيرة ثم المزونة ثم قفصة وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية بقابس، العميد فتحي التواتي.

وأضاف في تصريح لإذاعة تطاوين، أن أعوان النجدة تدخلوا في منطقة شانشو من معتمدية الحامة لإعادة حركة المرور نتيجة لارتفاع منسوب المياه وتعطل حركة السير كما تدخلوا أيضا لشفط مياه الامطار بأحد المنازل بمعتمدية وذرف.

كما أوصى العميد فتحي التواتي بضرورة توخي الحذر واتباع التوصيات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم اللجنة بولاية قابس خاصة.