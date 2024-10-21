تحسّبا للتقلبات المناخية: لجنة تفادي الكوارث بسليانة تتّخذ هذه الإجراءات



انعقد، اليوم الإثنين، بمقر ولاية سليانة، اجتماع استثنائي للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وأفضى إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تحسبا لتقلبات مناخية منتظرة.

وأقرّت اللجنة، المنعقدة تحت إشراف والي الجهة، تفعيل اللجان المحلية الفرعية بالمعتمديات، والمتابعة الميدانية لإستعدادات التوقي من مخاطر التقلبات المناخية، فضلا عن تنظيف الأودية ومجاري المياه وحواشي الطرقات، مع التركيز على قنوات تصريف المياه المستعملة ومياه السيلان، وتنظيف وجهر البالوعات خاصة بالمواقع التي تشهد تراكم مياه الأمطار وإزالة الأوساخ وفواضل البناء.

وأوصى أعضاء اللجنة بصيانة الطرقات والمسالك خاصة في الأماكن التي تشهد تكرّر إنقطاع حركة المرور نتيجة تراكم المياه، وتحيين المخطط المروري بالولاية، إلى جانب أخذ الإحتياطات اللازمة لصيانة شبكات الكهرباء والغاز والماء الصالح للشرب والإتصالات لتفادي الإنقطاعات بها.

وأكدت اللجنة على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة، والقيام بمعاينات ميدانية بالطرقات والجسور المتقاطعة مع الأودية للوقوف على سلامة المستعملين.

يشار إلى أنه تم الاتفاق على إحداث خلية أزمة لضمان حسن التنسيق والتدخل الناجع في حال حصول أي طارئ.