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حادث مروّع/ سائق دراجة نارية يصطدم بسيارة ثم تدهسه حافلة!

2024/10/21 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

لقي عشية اليوم الاثنين، كهل يبلغ من العمر 57سنة، مصرعه على عين المكان اثر حادث مرور بالطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين قربة ونابل تحديدا على مستوى نافورة قربة.
وتتمثل صورة الحادث في اصطدام بين دراجة نارية وسيارة خفيفة مما ادى الى سقوط سائق الدراجة النارية وتعرضه الى عملية دهس من طرف حافلة كانت تقل عددا من العاملات.
وتوفي ساىق الدراجة النارية على عين المكان وتم نقل الجثة الى المستشفى المحلي بقربة ليتم تحويلها فيما بعد الى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري لعرضها على الطب الشرعي كما تم تسجيل 3 حالات اغماء في صفوف العاملات اللاتي أصبن بحالة من الذعر والهلع اثر مشاهدة الحادث، حسبما نقلته اذاعة الديوان عن مصدر طبي.

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