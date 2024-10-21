عاجل/ بعد سوسة وسليانة: لجنة مجابهة الكوارث بهذه الولاية تتخذ هذه الإجراءات..

اقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية مدنين ان تظل في حالة انعقاد ،وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم باشراف والي الجهة لمتابعة التغيرات المناخية وتقييم الوضع على اثر نزول كميات من الامطار المتفاوتة بين مختلف معتمديات الولاية.

كما اقرت اللجنة وضع وتسخير كل الامكانيات البشرية واللوجستية تحسبا لاي تدخل طارئ في ال48 ساعة المقبلة مع دعوة كل الاطراف المعنية الى اليقظة والجاهزية من اجل تدخلات ناجعة وسريعة عند الضرورة.

واشارت اللجنة الى ان الوضع حتى هذا المساء يعد عاديا ولم يستوجب تدخلات.

ومن جهته، اشار المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين ،عاطف حويج انه تم منذ فترة تحيين الامكانيات المادية والبشرية للجنة وتبادل المعطيات ،وعلى ضوئها تم تحيين المخطط الازرق بما يحتويه من خطة عملياتية للتدخل عند الامطار او الكوارث ،وذلك على مستوى جهوي ومحلي

ولفت الى ان كل المتدخلين قد قطعوا اشواطا هامة بخصوص جهر مجاري الاودية وبالوعات تصريف الامطار وتحويل اتجاه مياه الامطار ،مع التركيز على النقاط الزرقاء المضبوطة بالمخطط الازرق

يذكر ان مختلف معتمديات ولاية مدنين شهدت كامل اليوم نزول الغيث النافع بكميات متفاوتة من منطقة الى اخرى ، حيث استبشر الفلاحون ، سيما بعد تتالي سنوات الجفاف.