اجتماع طارئ بالجامعة العربية غدا حول استمرار جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني..#خبر_عاجل

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية غدا الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، لبحث التحرك العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية والوحشية والتهجير القسري، التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويأتي انعقاد الدورة غير العادية للمجلس بناء على طلب عاجل تقدمت به فلسطين إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف مناقشة تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفصل شمال القطاع وحصاره عسكريا عن باقي أجزائه.

ولليوم السابع عشر تواليا، يرزح شمال غزة ومخيم جباليا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع صهيوني وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 640 شهيدا بحسب وزارة الصحة في غزة.