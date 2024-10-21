ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني على لبنان إلى 2483 شهيدا و11628 مصابا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية, اليوم الإثنين, عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا,منذ بدء العدوان الصهيوني على لبنان حتى يوم أمس الاحد, إلى 2483 شهيدا و11628 جريحا.

وقال المركز ذاته, في بيان نقلته وكالة الإعلام اللبنانية, أن الغارات التي شنها الكيان الصهيوني على لبنان يوم أمس أسفرت عن استشهاد 13 شخصا وإصابة 36 آخرين في الجنوب.

ويتعرض لبنان لعدوان صهيوني منذ أكتوبر 2023 لكن في الأيام الأخيرة زاد المحتل الصهيوني من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.