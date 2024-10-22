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عاجل/ الحرس الوطني يحذر مستعملي الطريق بهذه الولايات..

2024/10/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن تساقط كميات هامة من الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية خاصة ولايات المنستير وسوسة والمهدية وصفاقس وقابس.

ودعت مستعملي الطريق ضرورة توخي الحذر أثناء السياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وشدّدت الإدارة العامة للحرس الوطني على ضرورة:

1. التعديل من السرعة بما يتناسب مع ظروف الطريق.

2. ترك مسافة أمان كافية أثناء المتابعة في السير.

3. تجنب القيام بأعمال خطرة أثناء القيادة.

4. استعمال الأضواء القانونية كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك ضمانا للقدرة على رد الفعل والتحكم والسيطرة على الوسيلة.

ولأي استفسارات أو للإبلاغ عن حالات طارئة، يمكن الاتصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية:
– 71 960 448
– 71 963 512

كما يمكن الاتصال جهوياً بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193.

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