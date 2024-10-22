الفنانة شيرين تدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية..ما القصة؟

إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، حيث تمكنت من حصد المركز الأول في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعاً متتالية، بدءًا من 16 مارس 2024.

وبذلك تمكنت شيرين عبدالوهاب من دخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، وذلك لكونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا لتستعيد مكانتها الفنية مجددا وبقوة.

هذا الإنجاز يعكس مدى شعبية شيرين وجماهيريتها الواسعة في الوطن العربي والعالم، حيث استطاعت أغانيها مثل “كلام عينه” و”الوتر الحسّاس” و”صبري قليل” أن تحتل المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية.

“العربية نت “