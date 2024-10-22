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ميلوني: “تفكيك شبكات الاتجار بالبشر أولوية مطلقة بالنسبة لنا..”

2024/10/22 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية, جورجيا ميلوني, عزم حكومتها على تفكيك الشبكات الإجرامية والقضاء على الاتجار بالبشر.

وأضافت ميلوني في تصريحات لها بثتها وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء: “التزامنا مستمر وسنواصل العمل بلا كلل للدفاع عن حدودنا وإعادة إرساء مبدأ أساسي وهو أنه لا يمكن الدخول إلى إيطاليا إلا بشكل قانوني, وباتباع القواعد والإجراءات المعمول بها”.

وقالت إن “مكافحة أولئك الذين يستغلون رغبة الناس المشروعة بإيجاد ظروف معيشية أفضل, لزيادة أرباحهم, هي أولوية مطلقة”.

وكانت الشرطة الإيطالية قد اعتقلت في وقت سابق 13 شخصا بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية وتبييض أموال من أنشطة غير مشروعة في تهريب البشر.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعد أهم نقاط وصول الرحلات غير الشرعية عبر البحر المتوسط من البلدان الإفريقية.

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