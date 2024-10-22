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عاجل/ الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية في “تل أبيب” بصاروخ باليستي

2024/10/22 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، في بيان اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2024، إنها استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب “بصاروخ باليستي فرط صوتي.
وجاء في البيان الصادر عن جماعة الحوثي أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية مستهدفة قاعدة عسكرية إسرائيلية شرقي منطقة يافا، بصاروخ باليستي فرط صوتي “فلسطين 2”.
وقالت الجماعة في بيانها إن الصاروخ “نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأميركية والإسرائيلية”.
وأشار البيان، الذي نشر على حساب المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إلى أن هذا الاستهداف جاء تضامنا مع المقاومة في لبنان وفي قطاع غزة.

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