عاجل/ نائب يفجّرها: أغلب أعضاء الحكومة ضد الدولة الاجتماعية

أكّد النائب بمجلس نواب الشعب بلال المشري، أن أغلب أعضاء الحكومة ضد الدولة الاجتماعية، وأن هناك من لا يعلن ذلك، ولكنه يستبطن توجهات معادية للدولة الاجتماعية، وفق تعبيره.

واعتبر المشري في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الثلاثاء، أن هناك انفصام حاد بين خطاب رئيس الجمهورية وما تمارسه الحكومة، مذكّرا في هذا السياق بأن وزير الاقتصاد السابق سمير سعيّد، اعترف علنا خلال جلسة عامة السنة الفارطة بنيته بيع بعض المؤسسات العمومية وهو ما تسبب في اقالته في نفس اليوم وفق تأكيده.

وشدد النائب على أن خطاب العبور هام جدا ولكن حرب العبور تتطلب اختيارات في الأشخاص وفي الخطة، وان الرئيس مطالب بحسن اختيار من ينفذ، قائلا “يجب ان تتوفر فيهم النزاهة والوطنية وان تكون لديهم رؤية”.