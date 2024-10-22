بعد الإساءة لحكمة أجنبية في برنامج رياضي: قناة “تونسنا” تعتذر..

تقدمت قناة تونسنا الخاصة، في شخص ممثلها القانوني ومقدم برنامج ملعب النجوم، بالاعتذار لكل من ساءه ما وقع بثه ببرنامج ‘ملعب النجوم’ امس الاثنين 21 أكتوبر 2024، حول صورة الحكمة الأجنبية وما رافقها من تعاليق من طرف المحللين وخاصة ما جاء على لسان الصحفي سامي العكريمي الذي قالت إنه سارع بدوره الى الاعتذار عبر محطة إذاعية هذا الصباح.

وأكّدت القناة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ان تناول الصورة أثناء البرنامج والتعليق عليها كان عن حسن نية ولم يكن بغاية التنمر او الإساءة كما ذهب اليه البعض.

وشددت القناة على انها بمختلف برامجها تحرص دوما على احترام المرأة وعلى تثمين مجهوداتها ودورها في جميع المجالات.

يذكرأن مقطع فيديو من برنامج ‘ملعب النجوم’ أثار استياءً كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وصف حكمة أجنبية بطريقة سيئة وغير مهنية.