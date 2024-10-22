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الليلة: أمطار غزيرة ورعدية في هذه الجهات..

2024/10/22 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

يكون الطقس خلال هذه الليلة أحيانا كثيف السحب مع أمطار رعدية بالجهات الشرقية وتكون محليا غزيرة خاصة بالوطن القبلي وجهتي الساحل وصفاقس مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
وتهب الريح من القطاع الشرقي معتدلة بالشمال والوسط وقوية نسبيا إلى قوية بالسواحل الشرقية وبالجنوب كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية .
اما البحر فيكون متموجا بمنطقة سرات ومضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل .
هذا وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 18و 22 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وفق نشرة تحيين للوضع الجوي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي.

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