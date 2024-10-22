عاجل/ 6 قتلى في حادث اصطدام “لواج” بشاحنة في القيروان



أسفر حادث إصطدام سيارة أجرة « لواج » وشاحنة خفيفة الذي جد على مستوى الطريق الوطنية عدد 3 بمعتمدية الشبيكة قبل مدرسة الحرس الوطني، عن وفاة 6 أشخاص ووإصابة 3 آخرين بجروح، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد حمدي لوصيف.

وأضاف لوصيف،في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة لواج على متنها 8 أشخاص وشاحنة خفيفة تابعة لإحدى شركات بيع لحوم الدواجن وكان على متنها سائق بمفرده.

وأوضح ان الحادث تسبب في وفاة 3 أشخاص على عين المكان في حين توفي 3 آخرون من بينهم سائق سيارة الأجرة وذلك اثر نقلهم الى قسم الاستعجالي بوحدة الأغالبة بالقيروان مع 3 جرحى.

ومن جانبه أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان معمر الحاجي، وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بان وحدة الاغالبة استقبلت 6 مصابين، توفي 3 منهم بمجرد وصولهم الى المستشفى في حين تم إسعاف الثلاثة الآخرين، مضيفا ان إصابة اثنين منهما متوسطة الخطورة في حين كانت إصابة الثالث خفيفة.

هذا وتعهدت وحدات الحرس الوطني بالشبيكة بفتح تحقيق في أسباب الحادث التي مازالت مجهولة إلى حد الان.