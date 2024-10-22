بالجرم المشهود.. ضبط نائب فرنسي بصدد شراء المخدرات

أقر نائب فرنسي اليوم الثلاثاء بأنه ضُبط بالجرم المشهود خلال شراء مخدرات، متعهداً بتلقي العلاج، ما أثار جدلاً داخل الطبقة السياسية.

وأوضح أندي كيربرا، البالغ من العمر 34 عاماً، وهو نائب عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، عبر منصة “إكس” أنه ضُبط في 17 أكتوبر “وبحوزته مخدرات”. وأكد أنه سيتبع “بروتوكول رعاية” من أجل “استئناف نشاطه البرلماني”.

وعلّق وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو (من حزب “الجمهوريون” اليميني) عبر منصة إكس قائلاً: “من غير المقبول أن نرى نائباً عن الجمهورية يشتري مخدرات اصطناعية من تاجر متجول. يجب على النائب أن يكون قدوة. يجب أن يستخلص عواقب أفعاله”.

وقالت النيابة العامة في باريس، رداً على اتصال من وكالة “فرانس برس”، في تأكيد لمعلومات أوردتها مجلة “فالور أكتويل” Valeurs Actuelles الأسبوعية، إن “الشرطة لاحظت تواصلاً بين شخصين يشير إلى صفقة مخدرات”.

وخلال عملية تفتيش، عثرت الشرطة على 1.35 غرام من عقار 3MMC، وهو مخدر اصطناعي ينتشر في فرنسا، بحوزة كيربرا، في حين كان بحوزة البائع، وهو مراهق، غرام واحد من المخدر عينه و200 يورو، بحسب المصدر نفسه.

ويُلاحَق كيربرا بتهمة تعاطي المخدرات.