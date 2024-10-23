عاجل/ تركيا: قتلى وجرحى في هجوم “إرهابي” استهدف شركة صناعات جوية

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الأربعاء، عن سقوط قتلى وجرحى في هجوم وصفه بـ”الإرهابي” استهدف مقر شركة توساش للصناعات الجوية في العاصمة أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن انفجاراً قوياً وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة، وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

وقالت تقارير إعلامية إن الهجوم “انتحاري”، وإن مجموعة مسلحة من 3 أشخاص جاءوا بمركبة تجارية، وقاموا بتفجير سيارة أولاً ثم بدأوا بإطلاق النار على قوات الأمن التي كانت متواجدة في الموقع، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، لم يتم الكشف عن حصيلتهم.

والشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء (TUSAS- توساش) واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا، وتنتج KAAN، أول طائرة مقاتلة وطنية في البلاد، من بين مشاريع أخرى، وتغطي منشآت الشركة ما مساحته 5 ملايين متر مربع في مدينة أنقرة.