عاجل/ تحيين: حركة المرور مُنقطعة في هذه الطرقات..



افادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ تحذيري محدّث عشية اليوم الاربعاء، أنه وفي إطار المتابعة الميدانية للظروف الراهنة للطرقات نتيجة التقلبات الجوية وارتفاع منسوب المياه في الأودية، تم تسجيل الانقطاعات التالية:

الطرقات المغلقة:

1. الطريق المعبدة وغير المرقمة (أولاد مي – عميرة التوازرة) نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة.

2. الطريق المعبدة وغير المرقمة (قرية العمارات – الخور) مغلقة بسبب ارتفاع منسوب أحد الأودية.

3. الطريق المعبدة وغير المرقمة (الرابطة بين الثريات والوردانين) مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه..

4. الطريق المحلية رقم 867 (الرابطة بين طوزة وبني حسان) مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

5. الطريق الوطنية رقم 1 عند محول السكاينة (الرابطة بين صفاقس والمحرس) مغلقة نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

هذا ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة مستعملي الطرق إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه.

كما اكدت على ضرورة الالتزام بالإرشادات المقدمة من الوحدات الميدانية للحرس الوطني لضمان سلامة الجميع.

للاستفسار أو طلب المساعدة، يمكن الاتصال بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية:

• 71960448

• 71963512

أو عبر الرقم الأخضر 193.