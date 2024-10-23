نحو استقدام اطارات طبية وشبه طبية تونسية للعمل في الكويت

مثل استقدام اطارات طبية وشبه طبية تونسية للعمل في المؤسسات الصحية الكويتية، من أبرز محاور لقاء وزير الصحة، مصطفى الفرجاني اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، بسفير دولة الكويت بتونس، منصور خالد العمر.

وتناول اللقاء الذي خصص، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، سبل تفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الصحي الموقعة بين تونس والكويت سنة 2010، بهدف تكثيف العمل المشترك وتحقيق المزيد من التكامل في المجالات الصحية، وفق بلاغ للوزارة.

وبحث امكانية إرساء شراكة دوائية بين الشركة التونسية للصناعات الصيدلية “سيفات” والمؤسسات الكويتية، بما يعزز من صناعة الدواء الوطنية ويدعم الابتكار والتصدير، الى جانب تبادل الخبرات بين وزارتي الصحة في البلدين، لتطوير نظم الرعاية الصحية والاستفادة من التجارب المشتركة.

كما تطرّق الاجتماع إلى تسريع تنفيذ المشاريع الصحية الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية، في إطار خطة الحكومة التونسية الحالية لتعزيز البنية التحتية الصحية، بما في ذلك بناء وتجهيز المستشفيات الجهوية في ولايات جندوبة، سيدي بوزيد، القيروان، وسليانة.

وشدّد وزير الصحة بالمناسبة على أهمية التعاون مع الكويت لتجاوز العقبات وتقدم المشاريع بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية في تونس.