عاجل/ إجلاء عائلات تضرّرت منازلهم بسبب الامطار في هذه الجهة



تدخّلت الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، لإجلاء ثلاثة عائلات بالساحلين بعد تسجيل أضرار لحقت بمنازلهم على إثر تهاطل الأمطار، وذلك تحت إشراف اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير، العميد عادل البوعزيزي، في تصريح وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأكّد المدير الجهوي للحماية المدنية عدم تسجيل أية خسائر بشرية إثر تهاطل أمطار غزيرة اليوم في كافة معتمديات ولاية المنستير والتي بلغت أقصاها 107 مم بمعتمدية الساحلين و104 مم بمعتمدية الوردانين.

وتدخّلت كذلك الحماية المدنية اليوم لضخّ مياه بسرداب منزل بحي الرياض1 بقصر هلال، وآخر بجمال، وبمنازل ببنان وطريق سيدي عامر، ومنطقة الدخيلة بالمنستير، ونهج فلسطين بجمال والساحلين، وجمال، وخلف مركض الخيل بالمنستير، وجمال.

وسجّلت الحماية المدنية عمليات إزاحة لـ6 عربات بين سيارات وحافلة وشاحنة، حيث تدخلت لإزاحة سيارة في مفترق الحمامة بقصر هلال، وسيارتين وحافلة في المنستير على مستوى أحد النزل، مع إجلاء 20 عاملة بأحد المصانع، وسيارة في شارع الحبيب بورقيبة، وشاحنة بطريق سيدي عامر بمعتمدية الوردانين.

وعاين أعوان الحماية المدنية تراكم المياه في معتمديات الساحلين والمنستير، والوردانين، وجمال وقصر هلال، وهي عملية متواصلة إلى حدّ الساعة الرابعة مساء، حسب المدير الجهوي للحماية المدنية.