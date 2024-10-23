عاجل/ غارة اسرائيلية قرب سفارة ايران في بيروت وحزب الله يتصدّى لمحاولة تسلّل في الجنوب

شن جش الاحتلال الاسرائيلي غارة جديدة، مساء الأربعاء، على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية لبيروت، دون انذار مسبق لسكانها بالإخلاء.

واستهدفت الغارة شقة في مبنى قريب من السفارة الإيرانية في منطقة الجناح ببيروت.

وتزامنا مع ذلك قالجيش الاحتلال انه “تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة في وسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوفات من لبنان”.

كما أشار إلى أنه رصد 4 صواريخ قادمة من لبنان باتجاه وسط إسرائيل، مبرزا أنه تم إسقاط عدد منها.

ومن جهة اخرى قال حزب الله في بيان: “أثناء محاولة قوة مشاة للعدو التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة الأطراف الشرقية لبلدة عيترون، تصدى لها مقاتلونا.. واشتبكوا بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وأجبروها على التراجع إلى خلف الحدود”.