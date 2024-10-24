بشرى سارة/ بعد اعادة تهيئته: هذا موعد فتح مسبح البلفيدير للعموم وهذا سعر حصة السباحة..

أفاد مدير المسبح البلدي بالبلفيدير سفيان بلعيد، بأنه مبدئيا تم تحديد سعر الحصة الواحدة للسباحة بـ4 دنانير، موضحا أن الحصة تمتد على 3 ساعات.

واكد سفيان بلعيد اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في تصريح للإذاعة الوطنية، أن مسبح البلفيدير يضم العديد من المرافق المجهزة والفضاءات التي يمكن أن تحتضن العديد من التظاهرات سواء خاصة أو ثقافية أو تربوية، وكذلك مسبح مخصص لذوي الإعاقة وملعب تنس ومشرب.

وأضاف أن هناك برنامج تم إعداده بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الأول المبرمجة الأسبوع المقبل حيث سيتم فتح المسبح للعموم.

وقال بلعيد إن المسبح مُجهز بالمياه الساخنة، وأضاف أنه سيتم تغطيته أوتوماتيكيا لضمان تواصل نشاطه على مدى السنة وعدم اقتصاره على الفترة الممتدة من شهر ماي إلى موفى أكتوبر.

وأشار سفيان بلعيد إلى أن المسبح يتوسط ماحة خضراء تُقدر بـ2700 م2.