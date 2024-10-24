عاجل/ غزة..استشهاد فلسطينية وطفلها في قصف الاحتلال الصهيوني مخيم جباليا..

استشهدت فلسطينية وطفلها، صباح اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد الفلسطينية وطفلها في قصف الاحتلال منزلا في المخيم، الذي يتعرض ومناطق الشمال إلى قصف عنيف جوي وبري متواصل منذ 20 يوما.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,792 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 100,412 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.