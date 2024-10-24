سوسة: استياء من انتشار ظاهرة سرقة صابة الزيتون

عبر عدد من منتجي الزيتون بولاية سوسة، عن استيائهم من انتشار ظاهرة سرقة صابة الزيتون والاعتداءات على الأشجار التي تكررت بنسق متتالي في ساعات الليل، لا سيما بغابات القلعة الكبرى والقلعة الصغرى.

ولفت رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسان اللطيف في تصريح لصحفي “وات” اليوم الخميس، الى ان ظاهرة سرقة محاصيل الزيتون وقطع الاغصان المثقلة بالثمار، تفاقمت مع دخول حبة الزيتون مرحلة النضج وقبل انطلاق الموعد الرسمي لافتتاح موسم جني الزيتون بالجهة، والحقت اضرارا جسيمة باشجار الزيتون، ودعا السلط الأمنية الى تكثيف المراقبة الأمنية لغابات الزياتين بالجهة وعلى الطرقات وتعزيز جهود مجامع التنمية لمالكي الزياتين في حراسة الصابة.

وتتوقعت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سوسة، ان تبلغ صابة الزيتون بالجهة خلال الموسم الفلاحي الحالي حوالي 130 الف طن من الزيتون أي ما يعادل حوالي 26 الف طن من الزيت، مقابل 37 الف طن من الزيتون اي ما يعادل 7 الاف و400 طن من الزيت خلال الموسم الفارط.