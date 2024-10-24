الأمطار الأخيرة وفرت 9.6 مليون متر مكعب من المياه بسدود وبحيرات هذه الولاية

شهدت ولاية زغوان، منذ ظهر يوم الاثنين المنقضي، نزول كميات هامة من الأمطار تراوحت بين 18 ملم ببئر مشارقة و189 ملم بسد الرمل، كان لها التأثير الإيجابي على تغذية الأراضي الفلاحية والمائدة المائية وعلى ارتفاع مخزون السدود والبحيرات.

وذكر رئيس دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للفلاحة فؤاد بوجلال لصحفي “وات” أن الأمطار الأخيرة، وفرت 9 ملايين و600 ألف متر مكعب من المياه بالسدود والبحيرات، منها 6ر7 مليون بسد الرمل و6ر1 مليون موزعة على 18 سدا جبليا، و400 ألف متر مكعب وزعت على 115 بحيرة جبلية.

وأوضح أن كميات المياه المخزنة حاليا بسد الرمل بلغت حوالي 5ر8 مليون متر مكعب من جملة 22 مليون متر مكعب كطاقة استيعاب قصوى، كما استقرت كميات المياه المعبأة بسد بئر مشارقة عند حدود 8ر5 مليون متر مكعب من جملة 6ر41 مليون متر مكعب، حيث كانت نسبة امتلائه ضعيفة جدا إثر الأمطار الأخيرة.

وسجلت السدود الجبلية في المقابل، تطورا في مخزونها المائي الذي بلغ حاليا 5ر4 مليون متر مقابل 3 مليون متر مكعب في بداية شهر سبتمبر المنقضي، وذلك من جملة 5ر27 مليون كطاقة استيعاب قصوى، في حين بلغ المخزون الحالي بالبحيرات الجبلية 5ر1 مليون من مجموع 4 ملايين متر مكعب كطاقة استيعاب قصوى.