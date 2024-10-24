عاجل/ وفاة سجين بالمستشفى: القضاء يكشف ويوضّح..

على إثر وفاة سجين موقوف بالسجن المدني بجندوبة، بالمستشفى الجهوي بالجهة، لاحظت النيابة العمومية أنه كان موقوفا على ذمة قضية تحقيقية منشورة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بداية من تاريخ 11 أكتوبر 2024 وتعرض لوعكة صحية بتاريخ 19 أكتوبر 2024 استوجبت نقله من طرف إدارة السجن للمستشفى الجهوي بجندوبة أين أقام بطلب من الطبيب الذي تولى فحصه إلا أنه توفي صبيحة يوم 20 أكتوبر 2024.

وحسبما صرح به علاء الدين العوادي الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة لموزاييك، فان النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة، اذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة بمباشرة محضر بحث عدلي في الغرض وتنقل فورا ممثل النيابة العمومية صحبة مأمور الضابطة العدلية وعون المخبر الفني إلى المستشفى الجهوي بجندوبة أين تمت معاينة الجثة وإعداد ملف فني ولم تتم ملاحظة أي آثار عنف ظاهرة.

وتم الإذن بعرض الجثة على التشريح الطبي بواسطة طبيب شرعي والذي أكد بدوره وإثر القيام بعملية الفحص والتشريح غياب أي آثار للعنف بجسد المتوفي وتولى أخذ العينات اللازمة وإحالتها لإجراء التحاليل الطبية عليها توصلا لإنجاز تقرير التشريح النهائي والكشف عن سبب الوفاة .

كما تولت الفرقة المتعهدة بالبحث إجراء السماعات والتساخير والمكاتبات اللازمة وتمت إحالة المحضر المحرر في الغرض على النيابة العمومية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 والتي أذنت بتاريخه بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من المجلة الجزائية لمواصلة واستكمال البحث والتحري في الواقعة وإضافة نتائج التساخير توصلا للكشف عن سبب الوفاة.