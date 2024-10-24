الاحتفاظ بـ11 شخصا يستغلّون مقاطع الرخام عشوائيا في هذه الجهة

تمكّنت فرقة أمنية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بتاجروين، اليوم الخميس، إثر قيامها بحملة واسعة للتصدي لظاهرة الاستغلال العشوائي لمقاطع الحجارة الرخامية بمنطقة عين فضيل من معتمدية القصور التابعة لولاية الكاف، من الإحتفاظ بـ11 شخصًا وحجز 4 آلات ثقيلة، 3 آلات حفر من نوع “تراكس”، و11 سيارة.

وتمّ غلق 5 مقاطع عشوائية وتحرير محاضر عدلية وجبائية من أجل الاستغلال العشوائي لمقاطع الحجارة الرخامية، بالإضافة إلى إيداع المحجوز بالمستودع البلدية بالدهماني، حسب ما صرح به معتمد القصور ضياء عمارة لاذاعة الجوهرة أف أم.