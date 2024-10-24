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عاجل/ سليمان: عائلة تلميذ تُسقط الدعوى في حق معلمة ليتم الافراج عنها

2024/10/24 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

صدر اليوم الخميس، قرار بالافراج عن المعلمة التي تم ايقافها امس من اجل الاعتداء على تلميذ بمدرسة ابتدائية بسليمان من ولاية نابل، وذلك بعد اسقاط الدعوى من طرف عائلة التلميذ.
وكان عدد من المدرسين قد نفذوا وقفة احتجاجية بالمؤسسات التربوية بالجهة ،اليوم، بمشاركة ممثلي النقابة الاساسية للتعليم الاساسي تضامنا مع المعلمة والمدير الذي تم ايقافه امس والقضاء بسجنه لمدة ثلاثة اشهر على خلفية اعتداء بالعنف على تلميذة، وفق مصادر تربوية.
واعتبر سامي قيبة ممثل الطرف النقابي، أن ما تعرض له زملاؤهم ظلم و جاء بسبب التجييش والتهويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما نقلته اذاعة الجوهرة.

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