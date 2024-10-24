الأمطار الأخيرة تُنعش صابة الزيتون والسدود بهذه الولاية

أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بصفاقس، الطاهر المباركي، اليوم الخميس، أن « الكميات الهامة من الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية بصفاقس، والتي لم تشهدها البلاد في بداية موسم جني الزيتون منذ أكثر من 7 سنوات، لها تأثير إيجابي على صابة الموسم الحالي وعلى صابة الموسم القادم، وعلى بقية الغراسات الأخرى ».

وأضاف المباركي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ « هذه التساقطات الهامة أسفرت عن تسجيل مؤشرات إيجابيّة بسدّي سيدي صالح والشفار لأول مرة منذ إحداثهما آخر سنة 2018، حيث بلغ سد سيدي صالح ذروته من الماء، والمقدرة ب912 ألف متر مكعب، في حين بلغ سد الشفار، الذي تقدر طاقة إستيعابه 2،7 مليون متر مكعب، 1 مليون متر مكعب من الماء، وذلك إلى حدود منتصف نهار أمس الأربعاء »، مشيرا إلى أن « سد الشفار ما زال قابلا للإمتلاء نظرا لتواصل سيلان جميع مجاري الأودية بالجهة « .

وأشار إلى أن موسم جني الزيتون وتحويله بولاية صفاقس لسنة 2024-2025، الذي إنطلق يوم 16 أكتوبر الجاري ويتواصل إلى موفى شهر مارس القادم، يبشر بصابة تقدر بحوالي 151 ألف طن من الزيتون، أي ما يعادل 31 ألف طن من الزيت، وزيادة بحوالي 77 بالمائة من الزيتون مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضح أن « الزيادة المسجلة خلال هذا الموسم لا تختلف على المستوى الوطني، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 55 بالمائة على المستوى الوطني مقارنة بالموسم الماضي، بعد تسجيل 340 ألف طن من الزيتون خلال الموسم الحالي، مقارنة بحوالي 220 ألف طن خلال الموسم الفارط « .

وقال إنّه « رغم أن المؤشرات هذا الموسم طيبة، إلا أنه يجب التعامل بحذر على مستوى جمع الصابة وتحويلها، خاصة وأن المخزون والإنتاج العالمي هذا الموسم ضعيف جدا ».