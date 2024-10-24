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الرابطة الأولى: التلفزة الوطنية تنقل خمس مباريات من الجولة السادسة

2024/10/24 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

أعلنت التلفزة الوطنية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 عن برنامج النقل التلفزي لمباريات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى والتي تدور مبارياتها نهاية الأسبوع الجاري.

وستتولى التلفزة الوطنية بقناتيها الأولى والثانية نقل 5 مباريات، وفقًا للبرنامج التالي :

– السبت 26 أكتوبر 2024

14:30 الأولمبي الباجي – النادي الإفريقي (الوطنية 1)
14:30 نجم المتلوي – النجم الساحلي (الوطنية 2)
14:30 اتحاد تطاوين – شبيبة العمران (غير منقولة)
17:30 الترجي الرياضي – النادي البنزرتي (الوطنية 1)

-الأحد 27 أكتوبر 2024

14:30 الملعب التونسي – مستقبل قابس (الوطنية 1)
14:30 مستقبل سليمان – اتحاد بن ڤردان (غير منقولة)
14:30 النادي الصفاقسي – ترجي جرجيس (الوطنية 2)
14:30 الاتحاد المنستيري – قوافل ڤفصة (غير منقولة)

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