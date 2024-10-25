عاجل/ قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة واستشهاد أطفال..

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان المحاصر شمالي قطاع غزة ودعت المرضى للنزول إلى ساحته، في حين استشهد 28 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منازل بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس فجر اليوم.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة للجزيرة إن أكثر من 150 مريضا وموظفا محاصرون في مستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي وتحطم نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.

كما استشهد أطفال جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي محطة الأكسجين الرئيسية في المستشفى.

وفي وقت سابق أمس، قال الدفاع المدني بغزة إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة كبيرة بحق المواطنين بتفجيرها 11 منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما بات عشرات آلاف السكان محاصرين بعد تطويق قوات الاحتلال مناطق في بيت لاهيا ومخيم جباليا، وأحرقت قوات الاحتلال عشرات المنازل في منطقة مشروع بيت لاهيا.

“العربية نت”