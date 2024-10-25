عاجل/ إستشهاد 3 صحفيين في قصف صهيوني استهدف مقر إقامتهم جنوب لبنان

إستشهد ثلاثة أشخاص على الأقل من العاملين في وسائل الإعلام، جراء غارة صهيونية على مدينة “حاصبيا” جنوب لبنان، في وقت يتواصل فيه القصف على القرى والبلدات الجنوبية.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بإستشهاد مصورين اثنين، ومهندس بث، في غارة صهيونية استهدفت مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا بشكل مباشر.

وهذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها الطواقم الإعلامية للاستهداف الصهيوني في جنوب لبنان منذ أكتوبر من العام 2023.

في غضون ذلك تتواصل الغارات الصهيونية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد المصابين.

ويتعرض لبنان لعدوان صهيوني منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان الصهيوني من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى إستشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم