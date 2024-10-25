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بعد 3 سنوات من الجفاف: ايرادات هذا السد تصل 8 مليون متر مكعب اثر الامطار الاخيرة

2024/10/25 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

بعد جفاف دام 3 سنوات، شهد سدّ الرمل بمنطقة بوفيشة من ولاية سوسة تطوّرا في إيراداته إثر الامطار التي سجّلتها الجهة خلال اليومين الماضيين.
وبلغت ايرادات السد، 8 مليون متر مكعّب، وفق تصريح المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل لموزاييك.
كما وفّرت الأمطار 2.5 مليون متر مكعب من المياه بسد البرِكْ بالنفيضة .
وأبرز المندوب الجهوي للفلاحة منافع هذه الأمطار على قطاع الزياتين والأشجار المثمرة كما أنّها تحفّز الفلاحين على زراعة الحبوب على مساحة 20 ألف هكتار حبوب مطرية وألف هكتار مرويّة إلى جانب تأثيرها الإيجابي على تغذية المائدة المائية.

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