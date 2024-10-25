يوم صعب على “اسرائيل” بعد مقتل عدّة جنود في جنوب لبنان

قتل اليوم الجمعة، 5 جنود إسرائيليين جدد في المعارك الدائرة جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وإصابة نحو 40.

فيما أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتغريدة على حسابه في منصة “إكس”، عن تعازيه، مؤكداً أنها لحظات صعبة.

كما أضاف أن “كل الذين سقطوا في الأيام الثلاثة الماضية قاتلوا بإصرار وضحوا بأرواحهم من أجل هدف واحد مشترك، وهو أمن إسرائيل”، وفق تعبيره.

إلى ذلك، دعا إلى “الوحدة في الدفاع عن البلاد خلال هذا العام المليء بالتحديات”، حسب قوله.

أتى ذلك، بعدما قتل 5 جنود إسرائيليين من الكتيبة 89، كما أصيب العشرات، حسبما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية.

ووقعت الحادثة التي سقط فيها هؤلاء الجنود الخمسة عندما كانت قافلة لوجستية تنقل الإمدادات للقوات الإسرائيلية في أحد المواقع داخل بلدة لبنانية حدودية.

فأطلق عنصر حزب الله وابلاً من الصواريخ عليهم. وسقط أحد الصواريخ بالقرب من المبنى الذي كانت تتواجد فيه قوة من الكتيبة 89.

من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لقوات إسرائيلية في بلدة مروحين الجنوبية، فضلا عن مستعمرة المالكية شمال إسرائيل.