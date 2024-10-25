للايهام بأنّها طازجة: ضبط “خضّار” يغسل البطاطا بالماء والجفال.. واحالته على القضاء

ضبط فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، اليوم الجمعة، تاجر خضر بالتفصيل بصدد غسل كمية من البطاطا المعدّة للإستهلاك من المخزون التعديلي بالماء والجفال قصد إيهام المستهلك بأنها من المنتوج الجديد للبطاطا وبيعها بأسعار مشطة، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.

وبيّن المصدر نفسه، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم التنسيق مع أعوان مركز الشرطة البلدية بمدينة القصرين حوجز كمية البطاطا المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعدلية اللازمة ضد المخالف واحالته على أنظار القضاء.