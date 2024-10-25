ضبط مروّج بحوزته أكثر من 1600 قرص مخدّر على متن “تاكسي”!!



افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الجمعة، ان النيابة العمومية بأريانة اذنت بالإحتفاظ بنفرين وإدراج آخر بالتفتيش من أجل “مسك أقراص مخدّرة بنية الترويج” وحجز أكثر من 1600 قرص مخدّر.

وذلك بعد أن توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية بأريانة الشمالية مفادها اعتزام أحد الأنفار نقل كمية من الأقراص المخدّرة من مدينة سكرة إلى جهة حي التضامن.

وتمكنت الوحدت المذكورة من ضبط المعني على متن سيارة أجرة تاكسي بحوزته حقيبة تحتوي على عدد 1648 قرص مخدّر ومبلغ مالي قدره 330 دينار وعدد 04 شرائح نداء.

وبالتحري معه وهو محل منشوري تفتيش، تبيّن وأنه اقتنى الأقراص المخدّرة من أحد الأنفار (تم إدراجه بالتفتيش)، وأنّ سائق سيارة الأجرة يعمد إلى نقل المظنون فيه إلى جهات مختلفة لجلب المواد المخدّرة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.