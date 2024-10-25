عاجل/ تسيّب وسوء تصرّف: تفقّد مالي بهذه البلدية واقالة الكاتب العام

افادت ولاية القصرين، في بلاغ على صفحتها بفيسبوك، اليوم الجمعة، ان والي الجهة زياد الطرابلسي قد قرر إنهاء مهام المكلف بالكتابة العامة لبلدية تلابت من معتمدية فريانة، وتعويضه بمكلف جديد.

كما أذن والي القصرين لأمين المال الجهوي وقابض مالية البلدية المذكورة بالقيام بتفقد مالي ومده بتقرير في الغرض يتم على إثر نتائجه إتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وصدر هذا القرار بعد زيارة غير معلنة، اداها الوالي رفقة الكاتب العام للولاية لبلدية تلابت من معتمدية فريانة حيث “لاحظ وجود تسيب بالبلدية المذكورة وسوء تصرف خاصة في مصلحة التعريف بالإمضاء وعدم احترام الإجراءات وقواعد العمل الإداري السليم”، وفق بلاغ صدر بالصفحة الرسمية لولاية القصرين.