وزارة الداخلية تصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل

بمناسبة انطلاق عُطلة نصف الثلاثي الأوّل للسّنة الدّراسيّة 2024/2025 إثر نهاية الدّرُوس اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، واعتبارا للكثافة المُروريّة التي يُمكنُ أن تشهدها حركة الجولان بعديد الطرقات والمحاور الكُبرى.

دعت وزارة الدّاخليّة، في بلاغ لها، كافة مُستعملي الطريق إلى الإلتزام بتطبيق القانون والتقيّد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المرُوريّة وخاصّة منها:

ضرورة استعمال حزام الأمان.

السّياقة المُتزنة وعدم تجاوز السّرعة المُحدّدة.

تجنب السّياقة في حالة تعب حفاظا على الأرواح والمُمتلكات.

تجنب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.

عدم نقل ركّاب على متن وسيلة غير مُعدّة للغرض.

هذا وقد تمّ تسخير كُلّ الإمكانيّات البشريّة والماديّة الضّرُوريّة لإرشادكم ومُساعدتكُم، كما يُمكنُ عند الضرُورة الاتصال بالأرقام التالية:

– 71.342.787

– 71.343.201