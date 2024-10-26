عاجل/ قوات الاحتلال تعتقل الطاقم الطبي بمستشفى كمال عدوان في غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، كافة الكفاءات الطبية من الرجال إضافة إلى عدد من الجرحى والمرضى في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال احتجز النساء في إحدى الغرف داخل المستشفى دون ماء أو طعام.

وناشدت الوزارة، المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل لحماية المرضى والإطارات الطبية العاملة فيه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، وبعد القصف المتكرر أمس الأول الخميس لمستشفى كمال عدوان الذي يوجد به قرابة 600 شخص بما فيهم الأطفال والمرضى وأفراد الطواقم الطبية، اقتحمت الجمعة المؤسسة الصحية وأجبرت الجميع على التجمع في ساحتها.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية في قطاع غزة أمس الجمعة عن استشهاد رضيعين داخل قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان، بعد توقف مولداته واستهداف محطة الأكسجين من قبل قوات الاحتلال.