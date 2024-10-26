تسببت بارتجاجات أرضية: جيش الاحتلال يفخّخ ويفجّر قرى في جنوب لبنان

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتفخيخ وتفجير قرى في جنوب لبنان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قام بعمليات تفخيخ وتفجير واسعة في بلدتي ديرسريان والعديسة جنوبي البلاد.

وأضافت أن التفجيرات الإسرائيلية تسببت بارتجاجات في الأرض شعر بها سكان البلدات المجاورة وظنوا أنها هزة أرضية.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه عمليات في جنوب لبنان أدت إلى انفجارات كبيرة.

كما تم تفعيل تحذيرات الزلازل صباح السبت في 284 مجتمعا في الشمال الإسرائيلي والضفة لخطأ في تحديد هوية الحدث.

*الصورة من موقع سكاي نيوز عربية