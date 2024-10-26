ضبط كهل يقوم بالتنقيب على الآثار داخل منزله في حدائق قرطاج

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الشرطة العدلية بحدائق قرطاج بالاحتفاظ بكهل تم ضبطه بصدد استخراج قطع يشتبه في أنها أثرية من حفرة عميقة حفرها داخل منزله.

وبحسب ما نقلته موزاييك اليوم السبت، فان معلومات وردت على أعوان مركز الأمن الوطني بحدائق قرطاج مفادها قيام أحد سكان الجهة بأنشطة وأعمال مريبة خلال ساعات الليل، وبتعميق التحريات تم رصد تعمده اخراج كميات من الأتربة من داخل منزله والقائها في مكان مهجور.

وبينت التحريات التي باشرها أعوان مركز الأمن الوطني بحدائق قرطاج بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية، أن صاحب المنزل يتولى التنقيب عن الآثار من تحت أرضية منزله، وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة المنزل حيث تم العثور على حفرة عميقة يتجاوز عمقها خمسة أمتار، وبتفتيش المكان تم حجز قطع يشتبه في أنها أثرية بالاضافة الى معدات حفر وتنقيب عن الآثار.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بصاحب المنزل واحالة المحجوز على أنظار المعهد الوطني للتراث للتثبت من القطع الأثرية بالتنسيق مع إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.