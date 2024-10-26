تسليم 993 مسكنا اجتماعيا في هذه الجهة

أشرفت وزيرة التجهيز و الإسكان وسارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 26 اكتوبر 2024، على تسليم 993 مسكنا اجتماعيا جاهزا كمرحلة أولى من مشروع اسكاني يضم عدد 1568 مسكنا في حي البكري من معتمدية سيدي ثابت بولاية أريانة.

وقدتمانجاز المشروع بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ومن ميزانية الدولة التونسية.

وقالت الوزيرة في تصريح لديوان أف أم، ان كلفة هذا المشروع المتكون من 6 اقامات، تبلغ 220 مليون دينار.

واضافت الوزيرة، أنه سيتم في مرحلة لاحقة بناء 5 آلاف مسكن بقيمة 450 مليون دينار ،يساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويلها.