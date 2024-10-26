عاجل/ صدور أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان

صدر أمس الجمعة، بالرائد الرسمي أمر رئاسي، يتعلّق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

وأعطى الأمر في فصله الأول، لمؤسسة مدينة الأغالبة الطبيّة بالقيروان، ومقرّها القيروان، صفة مؤسسة عمومية، لا تكتسي صبغة إدارية، وتتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية، وتخضع للإشراف المزدوج للوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المكلفة بالصحة، على أن يتم لاحقا ضبط النظام الأساسي الخاص بأعوانها بمقتضى أمر.

وتتولى مؤسسة المدينة الطبية القيام بعدة مهام تشمل، خاصة، إنجاز مختلف الدراسات ومخططات التهيئة الخاصة بالمدينة الطبية والمتعلقة بالبنية الأساسية وبمكونات المشروع وتطويره وإنجاز أشغال البنية الأساسية الخاصة بها والتعريف بمكوناتها والتسويق لها واستقطاب الاستثمار وتشجيع المؤسسات على الانتصاب في فضاءاتها.

وستقوم هذه المؤسسة باستغلال أو بناء واستغلال المدينة الطبية أو جزء من الفضاءات المكونة لها وذلك وفقا للمواصفات العالمية في المجال ووضع الفضاءات على ذمة الباعثين في المجالات الطبية وشبه الطبية والصيدلانية والأنشطة المرتبطة بها وغيرها لبعث مشاريع مجددة قوامها التكنولوجيا الحديثة بمقابل.

ويعهد لهذه المؤسسة التنسيق بخصوص استغلال وتعهد الفضاءات والتجهيزات المشتركة وصيانتها وضمان حسن استغلال الفضاءات المشتركة واحتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية المجدّدة داخل المدينة وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم.

كما ستقوم بإنجاز دراسات ذات صبغة استشرافية تتعلق بتحفيز الاستثمار في المجالات الطبية والصيدلانية بالمدينة الطبية وتعزيز اليقظة التكنولوجية في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المدينة الطبية وتدعيم وتركيز البيئة التكنولوجية الحاضنة للتجديد والابتكار في مجال اختصاصات المدينة الطبية.

وتضطلع هذه المؤسسة بالتكوين والتأهيل ودعم ومواكبة التحول الرقمي للمؤسسات المنتصبة بالمدينة الطبية واقتناء العقارات قصد إعدادها لانتصاب المشاريع ذات الصلة بمهام مؤسسة المدينة الطبية ودعم التعاون والتبادل مع الأقطاب والمدن المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا وعالميا.

ومن ضمن المهام الموكولة لمؤسسة مدينة الأغالبة الطبية، انجاز كل العمليات المالية والعقارية والصناعية والتجارية والعمليات المتعلقة بالمنقولات والمرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمهام المؤسسة وكل العمليات الأخرى المماثلة.

وضبط الباب الثاني من الأمر التنظيم الإداري للمؤسسة المحدثة، التي سيقوم بتسييرها مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام، ويتركب المجلس من ممثلين عن الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني، الصحة ، المالية ، التنمية والاستثمار، الصناعة ، التعليم العالي والبحث العلمي، تكنولوجيات الاتصال، التجهيز، أملاك الدولة والشؤون العقارية، والبيئة بالإضافة إلى عضوين يتم اختيارهما من قبل الوزير المكلف بالصحة من بين الشخصيات ذات الكفاءة في المجالات الطبية وشبه الطبية والصيدلانية.

ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالصحة باقتراح من الوزارات المعنية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ويشار إلى أن مجلس الوزاراء، المنعقد يوم الخميس الماضي الموافق لـ 24 أكتوبر 2024، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تداول في عدد من مشاريع الأوامر من بينها، على وجه الخصوص، مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، إلى جانب مشروع أمر آخر يتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.