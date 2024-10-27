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عاجل/ بعد عرض محتويات منافية للأخلاق والاداب على “التيكتوك”: وزيرة العدل تتدخل وهذا ما أمرت به..

2024/10/27 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وفتح أبحاث جزائية ضدّ كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
وأوضحت وزارة العدل في بلاغ لها أن هذا القرار ، يأتي على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الإجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”انستغرام”، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة.

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