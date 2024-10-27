الجامعة العربية تعلن تقديم دعم طبي عاجل إلى القطاع الصحي في لبنان..

أعلن قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية التابعان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحويل مبلغ الدعم الذي أقره مجلس وزراء الصحة العرب إلى وزارة الصحة العامة بالجمهورية اللبنانية، لتوفير احتياجاتها العاجلة والفورية من مستلزمات طبية واحتياجات وخدمات الطوارئ الطبية، لمواجهة تداعيات عدوان الكيان الصهيوني ، وتعزيز قدرات القطاع الصحي على استيعاب المصابين والجرحى جراء هذا العدوان.

وأوضحت هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن مجلس وزراء الصحة العرب أصدر قرارا في 9 أكتوبر الجاري، بشأن تقديم الدعم والمساعدات العاجلة إلى الشعب اللبناني لمواجهة تداعيات العدوان الصهيوني الغاشم على الجمهورية اللبنانية، ودعم القطاع الصحي في البلاد، لافتة إلى أن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة العربية قامت بتعميم قوائم الاحتياجات التي تلقتها من وزارة الصحة العامة اللبنانية، على الدول الأعضاء، للعمل على توفيرها ودعمها في هذه الظروف الصعبة، وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني.

وأشارت إلى أنه وفقا لتقارير وزارة الصحة العامة بالجمهورية اللبنانية الصادرة في 24 أكتوبر الجاري، تم تسجيل 55 اعتداء على المستشفيات، من بينها 36 استهدافا مباشرا للمستشفيات، وإغلاق 8 مستشفيات بشكل قسري، والعمل الجزئي في 7 مستشفيات، بالإضافة إلى الاعتداءات على الجمعيات الإسعافية، والذي بلغ 201 اعتداء، مضيفة أن القطاع الصحي اللبناني يعاني ويواجه العديد من التحديات جراء العدوان الصهيوني الغاشم.

ونوهت بدور الدول الأعضاء في تقديم الدعم إلى الجمهورية اللبنانية، في ظل ما تمر به من أوضاع غير مسبوقة، كما حثتهم على الاستمرار في دعم لبنان للتخفيف من حدة الآثار المترتبة عن عدوان الكيان الصهيوني ، ولتعزيز نظامه الصحي، داعية المؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة، إلى تقديم الدعم العاجل للقطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية.